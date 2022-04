Inter, Bastoni: "Gasperini fondamentale, Conte mi ha consacrato"

Fermato da un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, Alessandro Bastoni ha saltato la sfida del Dall'Ara contro il Bologna e non ci sarà nemmeno a Udine domenica. Il difensore dell'Inter era entrato nel finale del match contro la Roma dopo la grande prestazione in Coppa Italia contro il Milan che è valsa il pass per la finale contro la Juve in programma all'Olimpico l'11 maggio. Protagonista su DAZN del nuovo episodio di Day off, il format condotto da Diletta Leotta, il classe '99 ha parlato di passato, presente e futuro. A proposito dei trascorsi all'Atalanta ricorda: "Gasperini per me è stato fondamentale, a 17 anni mi ha chiamato in prima squadra, in un'Atalanta che puntava già all'Europa. Ha puntato su di me fin da subito, io ho ripagato la sua fiducia e lo ritengo una persona fondamentale per il mio percorso".