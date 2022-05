EMPOLI- Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha scelto di non parlare nel dopo gara con il Torino. Una scelta forte ed anomala per l’allenatore massese che non si è mai sottratto alle domande dei giornalisti. Una scelta che deriva indubbiamente dall’amarezza di quanto vissuto in quegli assurdi 10/15 minuti finali, con la conseguenza di non voler evitare una polemica o determinate parole che lo avrebbero potuto mettere in difficoltà.