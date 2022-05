Inter, per Perisic missione doppia: Coppa e rinnovo

MILANO - Già messa in bacheca la Supercoppa, l'Inter e Ivan Perisic accarezzano il sogno di mettere in bacheca anche Coppa Italia e Scudetto. Domani si decide la prima: e se i nerazzurri sono in corsa su entrambi i fronti, una buona fetta di meriti sono da dare al croato che in primavera ha preso la squadra per mano a suon di assist, gol fatti e gare da protagonista assoluto come a Empoli. Tanto che Robin Gosens fatica a giocare una partita da titolare: del resto, osservandolo in allenamento, per Inzaghi è complicato fare a meno di Perisic. Tra il tecnico e il croato poi si è anche creatuo un grande feeling, tanto che Perisic, messo al centro del progetto, potrebbe riconsiderare i propositi di addio: propositi peraltro sanciti proprio dalla mossa sul mercato per Gosens, che avrebbe dovuto raccogliere l'eredità del croato. Problema che comunque non scalfisce Inzaghi, convinto che i due possano coesistere, su corsie differenti o anche sulla medesima. E così a fine campionato Perisic potrà sedersi al tavolo delle trattative con la certezza di essere centrale in un'Inter competitiva.