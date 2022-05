Inter, Marotta: "Perisic? La nostra volontà è di andare avanti"

CAGLIARI - L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato, nel pre-partita del match dei nerazzuri a Cagliari, della volata scudetto e del futuro. Marotta ha espresso le sue sensazioni su questo finale di campionato thriller per vincere il tricolore: "Sensazioni di un campionato molto avvincente come non accadeva da anni, questo è un bene per il movimento italiano. Noi facciamo la nostra corsa, se poi gli altri saranno più bravi saranno più bravi. Punto".