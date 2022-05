Inter, Zanetti: "Dybala grande giocatore, vogliamo tenere Perisic"

MILANO - "Siamo amici. Conosco Dybala da quando aveva sedici anni, lo ritengo oltre che un grandissimo giocatore una grandissima persona. Abbiamo parlato tanto, ma di futuro no." Queste le parole del vice presidente dell'Inter Javier Zanetti, intervistato da Sky Spot al termine dell' Integration Heroes Match, match di beneficienza organizzato da Samuel Eto'o a San Siro a favore della lotta alla discriminazione in cui anche la Joya ha partecipato. "Lui domani parte per Bilbao per la finale fra Argentina e Italia, dove ci sarò anche io". Altro nodo di mercato è quello relativo al rinnovo di Perisic: "Ha avuto una grande stagione, credo che è stato molto positivo per noi. La volontà nostra c’è sempre stata, da novembre stiamo parlando. Adesso dipende da lui se vuole continuare o no". Zanetti spende poi parole d'elogio per il gruppo e in particolare per gli "uomini mercato" nerazzurri Ausilio e Baccin: "Sicuramente faranno il massimo per migliorare questa squadra, che è già competitiva. Magari si sono salutati con Dybala, però stiamo parlando di due grandi professionisti. Credo che siamo un bel gruppo di lavoro, ognuno dà il suo per il bene dell’Inter e vogliamo continuare a essere competitivi".