Inter, Dybala a Villa Bellini e Perisic è più vicino al sì

MILANO- L'inizio di settimana è stato molto intenso per l'Inter: il rinnovo di Perisic e l'ingaggio di Dybala sono le due priorità del duo Marotta-Ausilio. Ieri pomeriggio l’entourage del giocatore croato ha incontrato la dirigenza nerazzurra. L’Inter ha leggermente alzato la sua proposta, passando da un biennale 4.5 milioni di euro più bonus, a 4.8 più bonus che potrebbero permettergli di arrivare a guadagnare fino a 5.5 milioni. Il croato, che partiva da una richiesta di 6 milioni, ha ascoltato e si è preso qualche giorno per dare una risposta all’Inter entro venerdì. I nerazzurri hanno fatto quel passo in più verso il giocatore e pare che lo sforzo operato dal club sia stato apprezzato. E Dybala? Stando a quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Biasin su Twitter, Dybala avrebbe incontrato i dirigenti nerazzurri anche in mattinata a Villa Bellini a Somma Lombardo. L'Inter rimane fiduciosa, Dybala ha dato la sua preferenza al club nerazzurro: l'offerta da 5.5/6 milioni di base più 3 di bonus è stata presentata, sarà quella buona per la Joya? Intanto, ieri dal Brasile sono rimbalzate nuovi voci di un’imminente firma da parte di Vidal con il Flamengo: manca solo la rescissione con l’Inter, questione di giorni.