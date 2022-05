Inzaghi premiato con il Tapiro: "Rimango all'Inter, certamente"

MILANO - Nella puntata di stasera di Striscia la Notizia, in onda sul canale 5 alle 20:35, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi riceverà il "Tapiro d'Oro" da Valerio Staffelli dopo per la beffa di aver perso lo scudetto contro il Milan. Il tecnico dei nerazzurri: "Purtroppo la corsa Scudetto è andata male, ma ci abbiamo provato fino alla fine: i nostri giocatori sono stati bravi e quindi dobbiamo fargli i complimenti". In merito alla domanda sul suo futuro Inzaghi ha risposto deciso: "Rimango certamente".