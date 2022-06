Caro Vidal, la schiavitù non è una sciocchezza (tipo quella che hai detto)

«Giocare così tanto mette a serio rischio la nostra salute mentale». La denuncia è di Arturo Vidal che, forse per avvalorare la propria tesi, dà prova concreta di ciò che dice: «Il calcio dovrebbe essere una festa, non un giro di schiavi». Ohibò, va bene essere anime allegre e uomini di spirito, ma non alziamo troppo il tasso. La riflessione sul tema potrebbe avere un senso: agli alti livelli si gioca tanto, però, suvvia, giocate a pallone... Perdiana! Battute a parte, è con deluso dispiacere che pizzichiamo il buon Arturo: ci piacciono i combattenti, i calciatori con le palle qual è, e non è né degli uni né degli altri sostenere simili stupidaggini. Tralasciamo impietosi paragoni tra le fatiche di un operaio con i suoi irrelativi salari e le sgobbate arturesche con gli irrelativissimi suoi redditi.; tuttavia Vidal - proprio perché è un gladiatore, perché è sudamericano, perché è cileno - dovrebbe ben conoscere cos’è la schiavitù: nella storia e nella cronaca. Vidal proprio perché è un gladiatore, perché è sudamericano, perché è cileno potrebbe/dovrebbe battersi per elevare gli schiavi a dignità umana, che calcino la palla o no. Siamo certi che lo splendido Arturo comprenderà di aver detto una cazzata: ed essendo gladiatore sudamericano cileno, rimedierà.