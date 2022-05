Lukaku vuoi l'Inter? Liberati dal Chelsea!

MILANO - Lukaku vuole tornare a Milano, sponda nerazzurra. Innanzitutto però, deve liberarsi dal Chelsea. Ma prima di parlare di un eventuale ingaggio del belga, il centravanti dovrà aver risolto la situazione con Todd Boehly, nuovo proprietario del club di Stamford Bridge. L'ex nerazzurro - che negli ultimi mesi ha mandato messaggi chiarissimi circa la volontà di tornare a Milano, pentendosi amaramente per l’errore fatto -, facendo anche leva sui pessimi rapporti con Tuchel , dovrà spuntare un prestito (impossibili altre vie, considerato che solo un’estate fa il Chelsea lo aveva pagato 115 milioni di euro più bonus per strapparlo proprio all’Inter) e ottenere pure che gli venga pagato parte dello stipendio, considerato che a Londra prende 12 milioni che possono arrivare a 15 grazie ai bonus, ovvero il doppio rispetto a quanto l’Inter potrebbe garantirgli, ovvero 7 milioni. L'operazione sembra assolutamente difficile, ma intanto Big-Rom ha chiesto (e ottenuto) un incontro fissato per domani tra i dirigenti nerazzurri e il suo avvocato, Sebastien Ledure.