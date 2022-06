Inter, con Lukaku Dzeko in bilico. E Allegri lo stima

MILANO- Edin Dzeko ha segnato una doppietta con cui ha concluso una stagione sicuramente positiva: 17 gol con l’Inter, più 4 con la nazionale. Nei cinque campionati top in Europa, solo Cristiano Ronaldo (18) e Vardy (15) hanno realizzato più gol di lui fra i “bomber” Over 35. Ma se fino a qualche giorno fa sembrava scontata la sua permanenza a Milano, qualcosa però nel suo futuro potrebbe cambiare nei prossimi quindici giorni, quelli che potrebbero portare a Milano sia Lukaku che Paulo Dybala. Come noto l’Inter non intende cedere Lautaro Martinez. Con gli eventuali innesti del belga e della Joya, sarebbe impossibile per l’Inter trattenere in rosa tutti gli altri attaccanti attualmente in organico. Sanchez è in uscita, Correa è difficile da vendere. Detto ciò, è evidente che pure Dzeko possa finire sul mercato. Il bosniaco ha ancora un anno di contratto a 5 milioni di euro. Lui si vede ancora a Milano, ha inseguito per anni l’Inter, sfiorata in tre sessioni di mercato differenti, ma con Lautaro, Lukaku e Dybala, oltre eventualmente a Correa, sarebbe dura rimanere. La Juventus è l'altra squadra, con l'Inter, che ha cercato di prenderlo quando voleva lasciare la Roma. Allegri lo stima e lo prenderebbe senza problemi come vice Vlahovic.