Dopo la Juve l'Inter, Dybala rischia di rimanere con il cerino in mano

LONDRA - Paulo Dybala rischia di rimanere con il cerino in mano. Per la seconda volta in pochi mesi, in una situazione curiosamente analoga. L'Inter ha chiuso l'affare Lukaku e ora potrebbe scaricarlo oppure offrigli un ingaggio ancora più basso di quello offertogli la scorsa settimana. Marotta, d'altronde, deve rispondere agli ordini della proprietà cinese che ha imposto una spending review nella quale non c'è spazio per Lukaku e Dybala insieme, a meno che il costo dell'operazione Dybala non scenda ancora un poco (e vada in porto qualche altra cessione).

IL FATTORE ANTUN - Dybala, una settimana fa, aveva in mano un contratto da quasi sette milioni netti a stagione e non l'ha firmato perché il suo agente Jorge Antun ha preso tempo e ricominciato a ritoccare le richieste a livello di bonus e di commissioni per sé. La stessa situazione che era andata in scena con il rinnovo del contratto con la Juventus: trattativa conclusa, un paio di giorni di riflessione, poi un rilancino e la trattativa ricominciava. Questo fino a che non è sbarcato sul pianeta bianconero Dusan Vlahovic e i rapporti di forza nella negoziazione fra Dybala e la Juventus si sono rovesciati fino ad arrivare all'addio da parte della stessa società.