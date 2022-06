Zhang tira il freno: Dybala-Inter si fa dura, e occhio al Real Madrid

MILANO- La trattativa per portare Paulo Dybala all'Inter è in stand-by. Beppe Marotta dovrà liberare due posti in attacco, poiché ora come ora Simone Inzaghi può contare su Lukaku, Lautaro, Dzeko, Sanchez, Correa e, in attesa di piazzamenti, Pinamonti, Esposito e Satriano. I contatti ci sono sempre ma il problema è rendere economicamente possibile l’operazione in una fase del mercato in cui l’Inter, essendo ben coperta in attacco, ha altre priorità, ovvero puntellare la difesa con gli acquisti di Bremer e Milenkovic. Non va dimenticato, in tal senso, che l’Inter dovrà chiudere il mercato con 60 milioni di attivo e un taglio del 15% del monte ingaggi, obiettivi al momento lontani. A preoccupare di più, limitando i ragionamenti al reparto offensivo, c’è il fatto che vanno pure convinti i giocatori che dovrebbero lasciare spazio alla Joya. Sanchez chiede 5 milioni di buonuscita e sogna un ritorno al Barcellona ma, al momento, l’ipotesi più calda porta al Marsiglia di Jorge Sampaoli. Dzeko, che ha ancora un anno di contratto e che un’estate fa aveva scelto l’Inter proprio per provare a vincere uno scudetto pure in Italia, non avrebbe intenzione di essere trattato come un “pacco postale". Nel mazzo ci sarebbe pure Correa ma l’argentino è considerato un punto fermo da Inzaghi che, non va dimenticato, un’estate fa aveva chiesto espressamente il suo acquisto. A completare il quadro, l’appunto fatto dalla proprietà sulle richieste fatte da Jorge Antun a livello di commissioni e premio alla firma. Oltre alle cessioni, anche su questo Zhang attende un significativo passo indietro. Magari alla fine si arriverà alla quadra, però, fino a una settimana, fa l’orizzonte sembrava ben diverso. Poi, sul pianeta Inter è piombato il meteorite Lukaku. E la Joya è rimasta nel limbo, ma il Real Madrid sarebbe pronto a fare un'offerta in caso di addio di Asensio.