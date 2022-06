Inter, Marotta fissa il prezzo per Skriniar: 70 milioni

MILANO- La situazione economica da tenere sotto controllo condiziona non poco il mercato dell'Inter. Dopo i no a Tottenham e Chelsea per Bastoni e la decisione di trattenere Lautaro Martinez, il sacrificato sarà Skriniar. Il difensore è in cima alla lista dei desideri del Psg, anche se pure il Chelsea, a margine dell’affare Lukaku, ha chiesto informazioni. Sotto i 70 milioni l’Inter non vorrebbe scendere, anche perché con questo incasso, unito ai soldi che il club riuscirà a ricevere dalle cessioni dei giocatori in esubero, sarà possibile raggiungere gli obiettivi economici fissati e al tempo stesso chiudere le altre operazioni di mercato in programma, in primis quelle proprio per rinforzare la difesa con i nomi noti di Bremer del Torino e Milenkovic della Fiorentina. Bremer è l'obiettivo primario, un acquisto da concludere a prescindere dall'esito della cessione di Skriniar. A giorni ci sarà un incontro con Cairo che valuta il brasiliano 40 milioni: l'Inter ha da mesi l'intesa col giocatore e punta a spendere 25-30 milioni, magari con la formula del prestito con obbligo. Milenkovic, in scadenza con la Fiorentina nel 2023, ha un costo di 15 milioni. Per lui sì che l'affondo arriverà a Skriniar ceduto.