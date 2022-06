Occhi su Inzaghi, ora l'Inter pretende di più

MILANO- Crescono ancora di più le ambizioni dell'Inter di Simone Inzaghi, che vuole competere su tutti i fronti. La dolorosa e quasi certa partenza di Skriniar dà il via all'operazione di ampliamento della rosa. In difesa, dovrebbe arrivare Bremer che potrebbe essere seguito da Milenkovic. Sulla fascia destra è stata preso Bellanova, sostituto giovane di Dumfries, con Darmian spostato a sinistra come vice- Gosens. In porta c’è Onana in ballottaggio con Handanovic. A centrocampo Asslani per far rifiatare Brozovic. Mkhitaryan è l'alternativa a Calhanoglu. In attacco è necessario addirittura sfoltire dopo il ritorno di Lukaku con la previsione del possibile ingaggio di Dybala, bloccato proprio perché il reparto offensivo è troppo affollato. L'Inter intende offrire a Inzaghi una rosa capace di misurarsi in ogni competizione. In questo modo dovrebbero diminuire quei problemi che si sono venuti a creare tra febbraio e marzo, quando l’Inter ha di fatto lasciato sul campo il bis scudetto a causa del filotto deludente di appena sette punti in sette giornate di campionato. In quella fase non sono mancate differenze di vedute sull’utilizzo dei giocatori tra campionato e coppe. Con una rosa, come quella che si va delineando, certe situazioni non dovrebbero più verificarsi perché Inzaghi avrebbe possibilità maggiori di gestione delle risorse. In questo modo ovviamente aumenteranno anche le sue responsabilità di fronte alle scelte compiute nei momenti fondamentali.