Inter, Lukaku in ritiro ad Appiano: rientrati anche Lautaro e Correa

MILANO - E' iniziata oggi, intorno alle 9, la seconda avventura di Romelu Lukaku con l'Inter. Il belga, infatti, si è presentato in mattinata ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista dell'esordio in campionato del prossimo 13 agosto contro il Lecce. Pure Lautato Martinez, insieme al connazionale Correa, ha iniziato oggi gli allenamenti con il resto della squadra nerazzurra al Suning Training Centre. Martedì è prevista la prima amichevole dei nerazzurri, con il test a Lugano contro gli svizzeri padroni di casa.