Scatta l'ora di Lu-La: a voi l'Inter!

MILANO - Torna la coppia d'oro Lukaku-Lautaro Martinez, a distanza di ben 423 giorni dall'ultima volta. Questa sera allo stadio Cornaredo di Lugano, la squadra di Inzaghi farà il suo debutto dopo la sgambata di sabato ad Appiano contro i dilettanti dell'Fc Milanese. L’attenzione oggi sarà giustamente per loro, se le buone impressioni destate da Lukaku nei suoi primi quattro giorni di lavoro ad Appiano Gentile saranno confermate anche dai movimenti in campo. Fisicamente entrambi stanno bene, gli allenamenti personalizzati svolti durante la vacanze hanno permesso ai due di arrivare tonici alla corte di Inzaghi . Il feeling sarà rimasto inalterato? Sicuramente sì fuori dal campo come dimostrato ieri sera dai due in una diretta Instagram sul profilo dell’Inter intorno alle 19.50 durante la quale “Big Rom” e il “Toro” sono stati scelti come testimonial per lanciare il nuovo sito del club nerazzurro in versione “digital ecosystem”. Durante il video, seguito da oltre 20mila persone, i due hanno scherzato, mostrato parti del sito come lo store dove hanno sponsorizzato l’acquisto di alcuni capi. Il clou, però, è stata la visione dei cinque gol più belli realizzati in coppia. In particolare i due si sono soffermati su tre reti, tutte realizzate da Lautaro su assist del belga.