Inter, festa in piazza. Lukaku e Lautaro: Chi non salta è rossonero VIDEO

Grande festa dei tifosi dell'Inter a Piazza Gae Aulenti per la presentazione delle nuove maglie per la prossima stagione. Trai protagonisti principali della serata sicuramente Romelu Lukaku, tornato a Milano dopo un anno al Chelsea. L'attaccante belga, appena entrato in scena, ha scatenato i tifosi interisti facendo partire il coro 'Chi non salta rossonero è'. Non si è fatto attendere anche il suo partner d'attacco, Lautaro Martinez, che ha intonato lo stesso coro e saltellato mentre il compagno di reparto incitava i sostenitori nerazzurri.