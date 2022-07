Diretta Inter-Monaco ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FERRARA - Dopo la sgambata contro la Milanese (10-0) e la prima amichevole ufficiale a Cornaredo contro il Lugano (4-1), l'Inter di Simone Inzaghi alza ancora l'asticella e alle 20.30, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sfida il Monaco. Una sfida da Champions per i nerazzurri, dato che i monegaschi la scorsa stagione hanno chiuso al terzo posto in Ligue 1 e saranno impegnati nel terzo turno preliminare di Champions (lunedì conosceranno il nome dell'avversario) e dunque non è escluso neppure un futuro incrocio nella coppa più prestigiosa visto che l'Inter sarà inserita nella terza urna al sorteggio del 25 agosto, mentre i monegaschi, in caso di passaggio del doppio ostacolo (terzo preliminare e play off), finiranno nella quarta. Inzaghi potrà contare anche sui nazionali, giunti, ad esclusione di Dzeko che ha anticipato di due giorni il suo rientro, alla Pinetina solo mercoledì. Assente, invece, la Curva Nord, a Lugano in quanto essendo fuori dalla Comunità Europea potevano esserci tutti i diffidati.