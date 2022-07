Inter, Inzaghi: "Difesa? Spero di chiudere presto la trattativa"

Inzaghi : "Difesa? Spero di chiudere presto"



Sul tema mercato Inzaghi non nasconde il colpo Bremer in dirittura d'arrivo: "Ho dei dirigenti bravissimi, per la difesa c'è in corso una trattativa importante e io sto spingendo ogni giorno affinché si chiuda. Abbiamo affrontato una squadra che fra poco giocherà il preliminare di Champions League, abbiamo reagito allo svantaggio e potevamo anche vincere".

Asllani: "Qui per giocare"



Kristjan Asllani ha realizzato il gol del 2-2 infiammando i tifosi dell'Inter, le sue parole nel post-partita: " n dodici mesi, praticamente un anno e mezzo, sono passato dal non giocare in Primavera ad arrivare qui. Lavoro per dare sempre il massimo. Sono molto contento di allenarmi con loro tutti i giorni, posso solo imparare da gente così e cercare di fare il massimo possibile. Voglio imparare il più possibile dai miei compagni, cercherò di farlo il più in fretta possibile. Io guardo di partita in partita, ma abbiamo un obiettivo di squadra che è quello di vincere lo Scudetto. Puntiamo a quello e cercheremo di prendercelo”.