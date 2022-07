Inter, 8 gol nel test con il Novara: doppietta per Lautaro Martinez

MILANO - Largo successo dell'Inter nel test contro il Novara, che si è disputato a porte chiuse ad Appiano Gentile. I nerazzurri hanno messo a segno 8 gol (subendone uno). Nel primo tempo reti di Barella, Dzeko e Bellanova. Nella ripresa si scatenano Lukaku e Lautaro Martinez. L'argentino segna una doppietta, mentre il belga realizza una rete. L'allenamento congiunto si chiude anche con un gol siglato da Zanotti e un'autorete di Ciancio. Per il Novara, squadra piemontese che milita in Serie C, rete di Bortolussi su rigore.