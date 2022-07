Inter, fiducia a Gosens: l'ex Atalanta pronto a conquistare Inzaghi

MILANO - L'Inter lavora per consegnare la fascia sinistra a Robin Gosens. Sarà l'esterno tedesco ex Atalanta il padrone di quella parte di campo dalla prossima stagione. Il club nerazzurro ha giocato d'anticipo rispetto agli altri club per accaparrarsi quello che era considerato uno dei migliori esterni d'Europa in circolazione. E così a gennaio scorso c'è stato lo sbarco di Gosens nella Milano nerazzurra. Il recupero dall'infortunio subito con la Dea e il dominante Perisic non hanno consentito al tedesco di avere una certà continuità in campo. Cosa che avrà a disposizione quest'anno, dopo la partenza del croato in direzione Tottenham. L'Inter ha bisogno del miglior Gosens per non sentire troppo la mancanza di Perisic, sapendo bene Robin ha caratteristiche differenti da Ivan Il Terribile. Chiariamo: Gosens ha nelle gambe una decina di gol e tanti assist da poter fornire ai propri compagni, ma certamente ha uno stile di gioco differente dall'ex interista. Adesso, dopo alcune critiche derivanti dalle recenti amichevoli e il piccolo stop per un affatticamento muscolare, per Robin è tempo di prendersi l'Inter con lavoro, abnegazione e tanta continuità nel rettangolo verde di gioco. Conquistare il mondo interista: Gosens ha già ben chiaro il suo obiettivo.