Inter, Ferri un'arma in più per Inzaghi

Riecco un grande ex al fianco dell’allenatore. Formula che all’Inter ha portato in dote gli scudetti vinti nell’era morattiana e quello conquistato con Steven Zhang al timone. Quel ruolo, con Roberto Mancini, José Mourinho e Antonio Conte, l’aveva sempre ricoperto Lele Oriali. Il quale però, soprattutto nel biennio Conte, si è totalmente appiattito sulle posizioni dell’allenatore. Questo - anche complice il carattere non esattamente conciliante dell’ex ct - ha portato frizioni che, anche a scudetto vinto, mai si sono sedimentate (prova ne è l’esonero di Oriali, sollevato dall’incarico nonostante si fosse detto disposto a restare pure con Simone Inzaghi). Forse anche per questo motivo, il ruolo di club manager è rimasto vacante per un anno, in cui è toccato a Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin alternarsi tutti i giorni alla Pinetina per vegliare sul lavoro della squadra. Per riempire quella casellina, Ausilio già un anno fa aveva individuato come uomo ideale Riccardo Ferri e, a dodici mesi di distanza, il matrimonio si è finalmente compiuto, con un’accelerazione improvvisa (Ferri era in vacanza al momento della chiamata).

I compiti di Ferri A Ferri, nel colloquio con Marotta, è stato spiegato per bene cosa gli verrà chiesto: dovrà essere la figura societaria che tutti i giorni sta ad Appiano per fare da tramite tra il club e allenatore, staff e giocatori, oltre a essere un prezioso ausilio per Inzaghi, che troverà al suo fianco nella gestione della quotidianità un monumento vivente di interismo nonché un grande ex che è sempre stato esempio a livello di senso di appartenenza pure quando era “semplicemente” opinionista a SportMediaset. In più Ferri, come Oriali, può essere un importante “confessore” per i giocatori che, per indole, tendono ad ascoltare più volentieri chi nel calcio ha lasciato una traccia indelebile. E in questo può essere fondamentale l’esperienza che a livello di spogliatoio Ferri ha accumulato negli anni vissuti prima da calciatore, quindi da dirigente: «Attraverso uno sguardo e determinati atteggiamenti, bisogna essere bravi a capire quei giocatori che magari non lo chiedono ma con gli occhi rispecchiano una situazione negativa e vorrebbero esternarla», ha raccontato Riccardo nella sua prima intervista a Inter Tv. Inter, fiducia a Gosens: l'ex Atalanta pronto a conquistare Inzaghi

«Sto vivendo il mio sogno» Ad aiutarlo nel lavoro, ci sarà l’entusiasmo di chi da tempo voleva rimettere piede alla Pinetina con un ruolo operativo: «L’ho sognato di tornare: adesso che sono dentro questo sogno me lo voglio godere. È motivo di orgoglio tornare a toccare con mano i colori nerazzurri. Lo spirito è quello di quando sono arrivato all’Inter da bambino: tanta umiltà, tanta voglia di fare, tanta disponibilità e senso di appartenenza. Sento grande responsabilità perché il peso della maglia è importante e la società ambiziosa». Inter, ufficiale: Riccardo Ferri è il nuovo Club Manager