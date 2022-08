Inter, 8 gol nel test con la Pergolettese: segna anche Lukaku

MILANO - Inter scatenata nel test contro la Pergolettese, club che milita in Serie C. La partita è andata in scena durante un allenamento congiunto al Suning Training Centre di Appiano Gentile e si è conclusa con ben otto gol da parte dei nerazzurri. Test già chiuso nel primo tempo, in cui l'Inter di Inzaghi si porta sul 6-0 con le reti, in ordine, di Lautaro Martinez, D'Ambrosio, Dzeko, autorete, ancora Lautaro e Gagliardini.