Inter, Gosens accelera per tornare al top: Inzaghi lo coccola

MILANO - Uno scatto mentale per prendersi l'Inter. Robin Gosens ha ormai recuperato dal punto di vista fisico dopo l'affaticamento delle ultime settimane. Adesso ciò che serve all'esterno tedesco ex Atalanta è una scintilla che possa farlo rendere al meglio e dimenticare i guai fisici passati con la Dea prima del trasferimento in gennaio nella Milano nerazzurra. Insomma, la fiducia dell'Inter è intatta, così come quella di Simone Inzaghi che, ancora una volta, si è travestito da psicologo e non smette di coccolare e far sentire a proprio agio l'esterno 28enne. Basta paure o timori reverenziali, per Gosens è il tempo di lavorare per rendersi al top della condizione e non far rimpiangere la partenza di Perisic.