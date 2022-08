Inter, Handanovic nel mirino dei tifosi: vogliono Onana

MILANO - Il tormentone è ricominciato e c’è da credere che non si interromperà. Soprattutto perché alle spalle di Samir Handanovic non c’è più Ionut Radu, ma un secondo titolare come André Onana, accolto alla grande dai suoi nuovi tifosi. Il tormentone è quello che fra social, forum, lettini e sdraio in spiaggia riguarda la titolarità in porta del capitano nerazzurro. L’hashtag #HandanovicOut fra sabato notte e domenica è tornato di tendenza su Twitter, ma sono tanti i commenti che durante l’estate hanno riguardato la scelta, annunciata da Simone Inzaghi già nella conferenza stampa di presentazione della stagione il 5 luglio, di puntare almeno all’inizio del campionato su Handanovic come “numero uno”: «A livello di gerarchia, partirà Samir come portiere titolare. Se l'è meritato per la stagione che ha fatto l'anno scorso, che è stata ottima. Onana è un classe 1996, è il portiere del futuro dell'Inter e avrà occasioni di mettersi in mostra, ci abbiamo puntato fortemente già un anno fa». Gran parte della tifoseria, infatti, vorrebbe che l’avvicendamento arrivasse fin da subito, con Onana in campo già a Lecce. Ma questo non avverrà nonostante Handanovic nell’ultima amichevole con il Villarreal non sia stato esente da colpe.

L'ESTATE Il capitano non ha commesso errori gravi contro gli spagnoli, ma sul secondo e terzo gol non è riuscito a fare quel qualcosa in più per evitare che il pallone finisse in rete. Anzi, in occasione del 3-1 di Pedraza ha deviato verso la porta con la gamba sinistra il tiro del terzino da posizione molto defilata. Intervento che ha (ri)scatenato il suddetto tormentone, anche perché Onana nell’amichevole precedente, il 2-2 con il Lione, aveva sì subito due gol (senza particolari responsabilità), ma aveva evitato il ko nel finale con una parata al limite del miracoloso su colpo di testa ravvicinato di Dembelé, deviato sulla traversa. E anche nel 2-2 contro il Monaco, Onana aveva raccolto grandi applausi dai tifosi nerazzurri presenti sugli spalti del “Mazza” di Ferrara. Subentrato ad Handanovic al 15’ della ripresa sul punteggio già fissato sul 2-2 (reti sulle quali lo sloveno non poteva fare molto), si era esibito con un doppio intervento su conclusione angolata di Minamino e sul tap-in di Gelson Martins. A corredo, per completezza d'informazione, va detto che all'esordio contro il Lugano l'ex portiere dell'Ajax era rimasto sorpreso sulla rete della bandiera degli svizzeri, anche se a sua difesa va sottolineato come l'intero pacchetto arretrato, composto per lo più da Primavera, avesse, diciamo,... dormito.