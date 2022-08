Inter, Inzaghi pensa solo al Lecce: "Il nostro mercato in uscita è chiuso"

APPIANO GENTILE - Tutto pronto per l'inizio del campionato in casa Inter. Ad Appiano Gentile l'allenatore Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lecce neopromosso: "C'è tanta voglia di partire, abbiamo fatto un gran lavoro con chi c'era, coi Nazionali arrivati dopo, abbiamo fatto tante partite molte delle quali impegnative. Volevamo misurarci con squadre più avanti di noi fisicamente, l'unica paura era perdere qualche giocatore ma fortunatamente domani ad eccezione di D'Ambrosio, che voleva esserci a tutti i costi ma abbiamo deciso di no, saranno tutti a disposizione". Inzaghi ha confermato anche la presenza di Brozovic in campo: "Si è allenato regolarmente, dunque sarà della partita".

Inzaghi: "Ci manca un giocatore" Inzaghi ha successivamente parlato anche della questione di calciomercato, con l'Inter che sembra essere sulle tracce di un difensore centrale per rimpiazzare numericamente Andrea Ranocchia, partito in direzione Monza: "La squadra è quella che ho concordato con società e proprietà. La squadra sarà questa, ci manca un giocatore come centrale per sostituire Ranocchia, la società sta lavorando su questo e penso di non doverne più parlare. Il mercato in entrata e in uscita è chiuso".

Inzaghi: "Sono contento di Lukaku e degli attaccanti" Ovviamente non poteva mancare una domanda su Romelu Lukaku, alla quale Inzaghi ha risposto così: "Lukaku lavora bene come gli altri, è stato fuori un anno, sta cercando di integrarsi al meglio con tutti. Non è nuovo qui, sono molto contento di lui, di Dzeko, di Lautaro e di Correa. Su Sanchez e Pinamonti abbiamo fatto delle scelte puntando su questi quattro che mi danno grandissime garanzie".

Inzaghi: "Onana e Handanovic sono grandi risorse" Inzaghi poi ha parlato del possibile dualismo tra Onana e Handanovic: "Sono una grande risorsa. Conosciamo tutti il valore di Samir, Onana è molto sveglio e sta facendo molto bene. Già da quest'anno avrà le sue opportunità, per me e per lo staff non è un problema, anzi: è un'opzione in più".

Inzaghi: "L'Inter deve sempre ambire al massimo" Inzaghi non ha dubbi sugli obiettivi stagionali: "Deve essere un altro grande anno, l'Inter ha il dovere di ambire al massimo. La squadra è invariata: abbiamo perso Perisic che è stato importantissimo ma ha fatto altre scelte. Abbiamo riportato Lukaku, abbiamo preso giocatori funzionali. Bellanova e Asllani hanno voglia e qualità. Noi puntiamo al massimo, lo scorso anno rispetto alle premesse abbiamo conquistato due trofei perdendo uno Scudetto per due soli punti. Gli avversari hanno fatto tantissimi acquisti, investendo tanto ma sanno che l'Inter sarà sulla loro corsa". Sulla stagione scorsa, invece, il tecnico nerazzurro si è espresso così: "Abbiamo analizzato e visto la scorsa stagione, abbracciandoci parecchie volte. L'immagine dell'ultima gara è rimasta a tutti, come il popolo nerazzurro si sia stretto attorno a tutti. Sarebbe stata una stagione stratosferica, però il Milan in campionato è stato più bravo di noi".