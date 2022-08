Lazio-Inter, Inzaghi: "Skriniar è concentrato, Lukaku deve crescere di condizione"

MILANO - "Affrontiamo una squadra forte che quest'anno è cresciuta nell'organico e ha mantenuto tutti i giocatori più forti. Dovremo fare una gara di carattere perché la Lazio è preparata e giocheremo in uno stadio importante con tanta gente: servirà una partita attenta". Alla vigilia della trasferta all'Olimpico contro la 'sua' Lazio, con la quale ha disputato poco meno di dieci stagioni da calciatore ed oltre cinque da allenatore, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa: "Skriniar? Lo vedo molto bene, concentrato e attento. C'è stato qualche problemino a inizio preparazione perché veniva da un infortunio con la nazionale, è stata una cosa nuova per lui, non aveva mai saltato un allenamento in carriera. E' a completa disposizione, la sua condizione sta crescendo".