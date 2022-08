Inzaghi, un’Inter di grane. Ma ottiene il “suo” Acerbi

MILANO - Nel day after nerazzurro non ci sono stati processi per direttissima alla squadra, ma soltanto perché i giocatori - dopo essere rientrati nella notte da Roma - sono stati divisi tra chi ha fatto un defaticante dopo essere sceso in campo e chi si è allenato regolarmente. Simone Inzaghi stamani analizzerà quanto accaduto con i suoi ragazzi ma ieri si è confrontato con i dirigenti, tutti presenti alla Pinetina ( Baccin poi si è staccato per andare a seguire il match della Primavera che ha pareggiato 2-2 con il Cagliari). L’allenatore si è trovato al centro della critica per la scelta di togliere Dumfries (il migliore dei suoi all’Olimpico): decisione, unita alla mossa di Sarri (che ha mandato in campo Pedro e Luis Alberto , decisivi nel golpe laziale) che ha inciso negativamente sul risultato. Due indizi fanno una prova: Inzaghi ha mostrato di “sentire” oltre misura il personalissimo derby con il suo passato. Umano che sia così anche per un professionista serio che, va ricordato, a Lecce (tanto per fare un esempio freschissimo) ha vinto la partita anche grazie alle sue scelte nelle sostituzioni. L’errore c’è stato ed è stato evidenziato anche da tutti i media, però l’analisi fatta dopo la sconfitta all’Olimpico è stata ben più approfondita. A Roma la squadra è apparsa imballata e scollata, dopo una prima mezz’ora in cui - grazie al palleggio - aveva tenuto il controllo del match. I problemi sono arrivati quando la Lazio ha iniziato a verticalizzare con insistenza e poi negli ultimi quindici minuti. Questo (anche) perché Inzaghi ha tarato la preparazione sull’inizio della Champions e così si sono palesati nuovamente i problemi di equilibrio che la squadra aveva pure all’inizio della scorsa stagione.

Inter, leggerezze difensive

Quella fatta da Inzaghi con Marotta e Ausilio è stata un’analisi a 360° e ha posto l’indice pure sulle carenze a livello difensive. L’Inter a Roma ha evidenziato leggerezza e superficialità in occasione del primo gol quando Dimarco non ha seguito Felipe Anderson e Bastoni non ha capito la situazione di pericolo («Una squadra come la nostra non può prendere un gol come il primo», aveva detto Inzaghi a caldo) e questo ha fatto mol to arrabbiare anche i dirigenti, considerato che certi difetti erano emersi già nel pre-campionato, chiuso con 10 gol al passivo in 5 test amichevoli, davvero troppi per una formazione costruita con l’ambizione di conquistare la seconda stella in campionato. La speranza di tutti è che, nonostante il primo ko nel torneo sia arrivato soltanto alla terza giornata (l’anno scorso arrivò all’ottava, sempre a Roma con la Lazio), la stagione possa prendere la piega di quella passata quando Inzaghi, in corso d’opera, ha trovato quell’equilibrio tattico che mancava a inizio stagione. Fondamentale, in tal senso, sarà riuscire a integrare nel sistema di gioco Romelu Lukaku, esaltandone al massimo le qualità come era riuscito a fare Conte. Inzaghi ha una diversa filosofia - con lui il baricentro è più alto - ma, come dimostra la parabola di Immobile alla Lazio, in carriera ha sempre saputo mettere nelle condizioni migliori i suoi centravanti per fare tanti gol.

Mercato Inter, l’ultimo acquisto

Restando in tema, già a inizio settimana l’allenatore potrà riabbracciare Francesco Acerbi che arriverà dalla Lazio in prestito. Il centrale non era la prima scelta (anche per ragioni anagrafiche: è coetaneo di Ranocchia che andrà a sostituire in rosa), ma è pur sempre un nazionale e, soprattutto, conosce a memoria quanto richiede Inzaghi a un regista difensivo. Per agevolare l’operazione, Acerbi rinuncerà a un paio di mensilità pendenti con la Lazio (dovrebbero essere compensate da un bonus legato ai risultati con l’Inter). Marotta e Ausilio avrebbero preferito puntare su un profilo in prospettiva ma, vista la chiusura del Chelsea su Chalobah (ieri addirittura titolare contro il Leicester) ha convinto l’Inter a rompere gli indugi sul laziale assistito da Federico Pastorello. A meno che non si accordi con un altro club in questi giorni (dalla Germania hanno rilanciato un interessamento del Milan) resta nei radar Manuel Akanji che l’Inter, una volta chiuso il mercato, vorrebbe blindare per averlo tra un anno a zero. Scenario, questo, futuribile. Intanto arriverà Acerbi e sarà l’ultimo acquisto dell’estate nerazzurra.