Inter, si ferma Lukaku: problema muscolare, Milan a rischio

MILANO - L'Inter e Inzaghi sono in agitazione per le condizioni di Romelu Lukaku. L'attaccante belga, che contro la Lazio è stato annullato dalla coppia Romagnoli-Patric senza lasciare traccia, nell'allenamento di domenica si è fermato per un risentimento alla coscia sinistra. Un problema muscolare che preoccupa il tecnico nerazzurro e che mette in pericolo la presenza di Big Rom nel derby contro il Milan (sabato 3 settembre). Sicuramente l'ex Chelsea salterà il turno infrasettimanale contro la Cremonese, in programma martedì. Lunedì verrà rivalutato e il nuovo controllo chiarirà i tempi di recupero.