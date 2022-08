Inzaghi tiene a rapporto l'Inter dopo il ko con la Lazio

MILANO - Dopo il ko di venerdì sera con la Lazio, Simone Inzaghi, come previsto ha tenuto a rapporto la squadra, nella riunione tecnica in cui è stato analizzato quanto accaduto a Roma. L’attenzione è stata focalizzata sugli errori difensivi commessi in occasione del primo gol (Dimarco ha perso Felipe Anderson, Bastoni non ha avvertito il pericolo sul lancio di Milinkovic-Savic). Argomento che è un nervo scoperto per Inzaghi, considerato che l’Inter nelle otto gare giocate in stagione, amichevoli estive comprese, ha sempre subìto gol tranne che a San Siro con lo Spezia. Problema che è stato una costante pure nella prima parte della scorsa stagione e che Inzaghi pensava di aver risolto. La necessità di modificare l’assetto per integrare Lukaku ha invece rotto gli equilibri faticosamente trovati un anno fa: in tal senso, anche se può sembrare un paradosso, potrebbe essere d’aiuto con la Cremonese il fatto di ritrovare Dzeko, attaccante che è maestro nell’accompagnare il gioco e a legare i reparti grazie alla capacità di arretrare fino ai trenta metri. Ad assistere all’allenamento, anche Marotta , Ausilio, Baccin e Zanetti, prova provata di quanto i dirigenti siano in pressing sulla squadra dopo quanto accaduto in casa della Lazio.