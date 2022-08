Marotta: "Fiducioso che il calcio italiano possa tornare ai livelli del 2000"

MILANO - "E' commovente essere qui per ricordare un calcio romantico, fatto di passione e in cui non esisteva un modello di business. Era un calcio diverso, anche se l'essenza è rimasta come le trattative". Sono queste le prime dichiarazioni di Beppe Marotta in qualità di presidente dell'Associazione Direttori sportivi, in occasione della inaugurazione della tre giorni finale della sessione estiva del calciomercato all'Hotel Gallia di Milano. Marotta ha voluto quindi ricordare alcuni momenti che lo hanno anche visto protagonista. "Nel '68 ricordo che ero qui all'esterno di questo hotel, nell'attesa che uscisse 'La Notte', un quotidiano serale, che riportava le notizie del calciomercato", ha ricordato. "Inauguriamo questa sessione estiva in una location spettacolare, nessuna Lega o Federazione credo sia in grado di fornire agli operatori una struttura così funzionale. Spero ci siano ancora tanti affari visto che le difficoltà sono tante, abbiamo anche dovuto ricorrere spesso a proprietà straniere, ma dobbiamo essere fiduciosi per la qualità che ancora esprime il nostro calcio e che possa ricollocarsi lì dove era negli anni 2000 dando tante soddisfazioni", ha concluso l'amministratore delegato dell'Inter.

Marotta: "Le proprietà straniere sono state una fortuna" "Il calcio italiano è ancora in grande contrazione finanziaria, si è passati dal periodo del mecenatismo dei Moratti o dei Berlusconi che hanno portato in alto Milan e Inter, a una situazione in cui entrambi i club sono in mano a proprietà straniere. E meno male che sono arrivate", ha successivamente sottolineato Marotta. "La maggior parte di queste proprietà sono americane, hanno portato un modello di business nuovo, una mentalità diversa in cui l'aspetto della sostenibilità economica e finanziaria è molto importante", ha aggiunto l'ad dell'Inter.