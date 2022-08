Inter, Inzaghi garantisce: "Meglio partire davanti al Milan prima del derby"

MILANO - E' un Inzaghi a suo modo soddisfatto quello che si esprime ai microfoni dopo il successo dell'Inter sulla Cremonese: "Abbiamo vinto una partita non semplice, contro uan squadra che ha raccolto meno di quello che meritava fino ad oggi. I ragazzi sono stati bravi ad interpretare la gara e a vincerla. Hanno fatto bene tutti, i subentrati ci hanno dato una grossa mano. Siamo all'inizio, la condizione sta crescendo, sappiamo che affronteremo partite impegnative. Questo gruppo non ha risentito tanto per il mancato scudetto, sappiamo cosa è stato l'anno scorso. Potevamo vincere tre trofei in un anno. Non mi soffermerei troppo sulla stagione scorsa. Ho sentito parlare tanto dopo il ko con la Lazio. A me questa cosa mi carica e mi fa piacere. Si è fatto tanto rumore per questa sconfitta ma in due giorni e mezzo ci siamo preparati per una partita molto matura. Stare davanti al Milan prima del derby? Ti dà energia".