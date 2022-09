Inzaghi: "Inter, il derby si vince con personalità"

Dal nostro inviato

APPIANO GENTILE. Per l’Inter inizia la prima settimana della verità. Ce ne saranno altre in una stagione ipercompressa causa mondiale, certo è che Milan, Bayern in Champions e Torino, sono esami che potranno certificare dove può arrivare la squadra di Simone Inzaghi in stagione. «Nel derby i duelli saranno molto importanti. Sappiamo tutti cosa rappresenta questa partita e ci arriviamo bene avendo recuperato in pieno la fatica di martedì». In campionato, l’Inter deve lavare il ricordo del 2-1 nella stracittadina che ha fatto svoltare l’ultimo scudetto: «Se ne sono giocati tanti di derby e l’ultimo l’abbiamo vinto noi sollevando poi un trofeo. Ho ragazzi con grandissima personalità e voglia. Si affrontano due squadre forti con determinati principi di gioco ma la differenza li faranno gli episodi. I festeggiamenti post-scudetto del Milan? Ognuno fa quello che crede e quello che vuole, io ricordo le due serate dopo i trofei vinti e il grande abbraccio di San Siro dopo la partita con la Sampdoria».

Inevitabile fare un bilancio sul mercato appena concluso. «L’Inter può assolutamente competere per lo scudetto: la società ha lavorato molto bene trattenendo giocatori importanti nonostante ci fossero paletti chiari. Siamo competitivi, l’abbiamo dimostrato l’anno scorso e lo dimostreremo anche quest’anno». In tal senso l’ultimo assist da Steven Zhang è arrivato con l’assenso all’acquisto di Acerbi: «Ha tantissima esperienza, conosce i miei metodi, è un Nazionale, può fare il centrale e all’occorrenza il braccetto. E’ un giocatore importante e deve esserlo sia in campo sia fuori, come lo è stato Ranocchia quando si è infortunato De Vrij che è stato preziosissimo per la conquista dei nostri trofei». In serio dubbio Bastoni che solo ieri è tornato ad allenarsi in gruppo: «Spero possa essere arruolabile». Postilla su Lukaku («La nostra speranza è recuperarlo prima della sosta») e Gosens: «E’ al 100% nel mondo Inter per ora sto preferendo farlo entrare ma il minutaggio si alzerà per tutti».