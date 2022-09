Inter, Inzaghi: "Torino avversario difficile, vittoria sofferta"

Le parole di Simone Inzaghi

"In partita siamo stati contratti anche per il modo di giocare del Torino, abbiamo utilizzato molto il portiere. A fine primo tempo ho detto ai ragazzi che bisognava cercare di portare la palla agli attaccanti nel miglior modo possibile, abbiamo voluto questa vittoria con tutte le nostre forze. Risultati e vittorie creano autostima, sono passate sei partite e ne abbiano vinte quattro. Stiamo crescendo nei singoli e come squadra" ha aggiunto Inzaghi. Poi, su Lautaro: "E' tanto bravo come tutti gli altri. Abbiamo tre partite in sei giorni, adesso abbiamo un giorno e mezzo per preparare la trasferta insidiosa contro il Viktoria Pilzen". Infine, su Onana: "Onana è un portiere forte ma vendendolo in allenamento ha dimostrato di esserlo ancora di più. Insieme ad Handanovic ho la fortuna di poterli alternare. Come cambio i giocatori ci sarà anche una alternanza in porta. Handanovic è un portiere di qualità e sappiamo che abbiamo acquistato un giocatore in porta che può essere determinante".