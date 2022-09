Inter, ansia Brozovic: il regista ko con la maglia della Croazia

VIENNA (Austria) - Ansia Inter per il ko di Marcelo Brozovic, uscito dopo soli 18 minuti di gioco durante la gara tra Austria e Croazia. Il regista di Inzaghi, che era partito titolare nella sfida valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Nations League, ha accusato un problema di natura muscolare ai flessori della coscia sinistra accasciandosi dopo aver effettuato un passaggio verso un compagno di squadra. Domani gli accertamenti strumentali in Croazia.