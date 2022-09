Inter, svolta senza Brozovic. Per Inzaghi c’è l’esempio di Conte

Sembra un paradosso, ma l’infortunio di Brozovic può essere per l’Inter il punto di svolta nella stagione. Assenza pesantissima, quella del croato, unico insieme a Skriniar fin qui sempre titolare e giocatore difficilmente omologabile per padronanza del gioco, capacità aerobiche e leadership. Nell’ultimo campionato, l’Inter ha perso lo scudetto perché Simone Inzaghi non è riuscito a risolvere il rompicapo proposto dalla sua assenza: tre gare saltate dal croato (Sassuolo e Fiorentina a San Siro, Toro al Grande Torino) e 2 punti conquistati sui 9 disponibili. Nella stagione precedente, l’Epic nerazzurro era rimasto fuori in cinque occasioni - due addirittura per scelta tecnica (con Benevento e Udinese all’ultima giornata) e Antonio Conte le aveva vinte tutte, spesso in goleada: 5-1 all’Udinese, 4-0 al Benevento, 4-2 al Toro e filotto col Sassuolo (0-3 e 2-1). E proprio la gara del 28 novembre al Mapei è unanimemente considerata come quella in cui è nata l’Inter da scudetto, dopo la decisione - a seguito di un faccia a faccia tra Conte e i giocatori - di abbassare il baricentro per sprigionare a campo aperto la potenza della LuLa. L’assenza di Brozovic può essere punto di svolta pure per Inzaghi se (finalmente) farà scoprire a tutti se Asllani è un tesoro o solo un talento su cui lavorare. Sarebbe però incauto non costruire un’armatura intorno all’albanese: per questo - pur senza gli eccessi contiani - con Roma e Barcellona dovrebbe vedersi un’Inter più attenta alla fase difensiva. Tra l’altro, se Asllani dovesse rivelarsi un titolare aggiunto, nulla vieterebbe di pensare a un’Inter col doppio regista, magari da gennaio. Proprio nelle difficioltà servono infatti coraggio e capacità di vedere in prospettiva (più facile sarebbe piazzare in regia uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan per tappare il buco). Serve “un’Inzagata”, insomma, che riaccenda l’Inter. Per trasformare in opportunità il momento di massima emergenza.