L'Inter perde Brozovic per un mese: largo ad Asllani

MILANO - Un mese senza il proprio faro del centrocampo. L'Inter di Simone Inzaghi dovrà riabituarsi in questo periodo a dover far a meno di Marcelo Brozovic in cabina di regia. Il centrocampista nerazzurro ha riportato una parziale lesione muscolare alla coscia sinistra, risultato dell'infortunio subito durante la gara della Croazia contro l'Austria domenica sera. Brozovic dovrà stare ai box per almeno un mese, perdendo così le partite con Roma, Sassuolo, Salernitana e Fiorentina oltre alle due decisive sfide di Champions League contro il Barcellona. Adesso i fari saranno accesi sul baby Asllani, già pronto al debutto da titolare contro la Roma per la squalifica del croato. L'ex Empoli sarà chiamato a non dirigere in campo l'Inter nel ruolo occupato da Brozovic. Piena fiducia dunque in Asllani che potrà sfruttare al massimo questo mese di totale impiego. Tra febbraio e marzo l'Inter perse parecchi punti decisivi nella lotta scudetto a causa dell'assenza di Brozovic. In casa nerazzurra adesso c'è ottimismo: Asllani è pronto.