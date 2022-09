Asllani esclusivo: "Inter, con Brozovic ko punta su di me"

MILANO - Con l’Inter ha collezionato, sinora, solo tre presenze in gare ufficiali: due in campionato e una in Champions League. Nonostante però questi soli trenta minuti in campo con la maglia nerazzurra, Kristjan Asllani ha già conquistato il cuore dei propri tifosi, che nei discorsi al bar o sui social, ne invocano a gran voce un utilizzo maggiore sul verde. Ora, dopo l’infortunio di Marcelo Brozovic subìto con la Croazia, sembra davvero vicino il momento dell’albanese. E a proposito di nazionali, l’ex Empoli, non schierato in Nations League da Reja contro l’Islanda, non cerca alcun tipo di polemica col suo allenatore e pensa al bene della squadra, rammaricandosi per il pareggio subito in extremis a Tirana dall’Islanda: "Peccato perché fin da subito siamo stati in superiorità numerica, con un uomo in più in campo (al decimo del primo tempo è stato espulso Aron Gunnarsson tra le fila degli ospiti). Dispiace non sia arrivata la vittoria, però capita quando non chiudi le partite: è così".



Lei è rimasto in panchina per tutto l'incontro. Era stanco dopo la prestazione in Israele, dove aveva disputato 67 minuti, o è stata una scelta tecnica?



"Fuori per scelta tecnica, ci sta. Sono un ragazzo giovane, va così dai, l’importante sarebbe stato vincere la partita e nemmeno questo è avvenuto, peccato".



Proviamo però a vedere il bicchiere mezzo pieno: si è riposato e quindi sarà pienamente in forze per i prossimi impegni della sua Inter.



"Certo, sono sempre stato a disposizione del mister e quindi sarò a disposizione anche sabato (sorride, ndr)".