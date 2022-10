Inzaghi: "Ho rivisto la mia Inter. Io a rischio? Lo sono sempre"

MILANO - Dopo la sosta delle nazionali riparte la Serie A e l'Inter cade a San Siro subendo la rimonta della Roma . Al termine del match parla Simone Inzaghi che analizza la sconfitta e il momento: "Io a rischio? In una piazza difficile come l'Inter lo si è sempre, ogni settimana, ma la squadra ha risposto. E' normale che le sconfitte non portano certo serenità, ma stasera ho rivisto tante di quelle cose che ci hanno permesso l'anno scorso di vincere due trofei. Con il lavoro dobbiamo uscire da questa brutta situazione". Una gara persa in rimonta con il tecnico nerazzurro che aggiunge: "Dobbiamo fare di più, dobbiamo lavorare sul particolare, stasera perdiamo una partita senza subire tiri, ma questo è il calcio. Ci sono partite segnate, ma quello che stiamo facendo non basta al momento. Stasera ho avuto una bellisima risposta dalla squadra per quanto rigaurda il gioco, ci dipiace davanti ai nostri tifosi perchè ci hanno incitato ma siamo qui a leccarci le ferite per una sconfitta pesante".

Inzaghi: "Ho rivisto la mia Inter"

Per l'Inter ora c'è la sfida di Champions con il Barcellona, una buona occasione per rilanciarsi dopo la quarta sconfitta in campionato: "Martedì partita importante contro una squadra fortissima anche se oggi c'è delusione per una sconfitta immeritata. Oggi migliore partita stagionale, quindi brucia ancora di più". Intanto con la Roma la prima partita senza Brozovic con Inzaghi che spiega: "Asllani ha fatto una buona gara, con l'infortunio di Brozovic sicuramente abbiamo qualche problema in mezzo viste le condizioni di Cahlanoglu e Gagliardini. Ora voglio rivedere la partita di oggi e delle prime otto penso che sia stata quella fatta meglio, ma siamo qui a parlare di una sconfitta".

Dimarco: "L'Inter non può perdere tutte queste partite"

Parla al termine del match anche Dimarco, inutile il suo gol del vantaggio per evitare il ko: "Dopo una partita così non è facile parlare. Dobbiamo pensare a lavorare e cercare di vincere le prossime partite che sono molto importanti. Bisogna tornare a vincere perchè l'Inter non può permettersi di perdere tutte queste partite. Stasera abbiamo creato tanto e sofferto poco, ma appena vengono giù gli avversari prendiamo gol. Questo non va bene, dobbiamo migliorare, anche se oggi abbiamo dominato, però nel big match gli episodi fanno al differenza". In chiusura un pensiero per il tecnico: "Noi stiamo con Inzaghi, ora testa al Barcellona".