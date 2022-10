Inter, Inzaghi: "Gioca Onana, ma decido di volta in volta"

MILANO - Tutto in una notte. Simone Inzaghi, oltre alla possibilità di tenere viva la fiammella per la qualificazione agli ottavi di Champions, si gioca molto del suo futuro all’Inter. Inutile girarci intorno, in caso (malaugurato) di sconfitta, sarà importante anche constatare l’atteggiamento della squadra, posto che - in tal senso - non dovrebbero esserci sorprese visto quanto ha lottato l’Inter con la Roma. Un’Inter a cui però, di questi tempi, non ne sta andando bene una. «Sabato abbiamo fatto una buona gara, ma ce ne abbiamo messo del nostro sui due gol presi. La partita col Barça è una grande opportunità, sapendo che incontriamo una delle migliori squadre in Europa che a Monaco ha perso immeritatamente. Noi dovremo fare una partita di corsa, aggressività e determinazione. Loro sono, insieme a Bayern e City, le squadre che offrono il miglior calcio in Europa. Noi abbiamo già pagato col Bayern dove abbiamo perso perché non siamo stati dentro la partita nei momenti chiave. Sappiamo che ci aspetta una partita di sofferenza: dovremo essere bravi a limitarli e poi a colpirli al momento giusto».

Capitolo portieri

L’argomento passa al portiere «Valuterò sempre di partita in partita e domani dall’inizio ci sarà Onana. E pure De Vrij avrà tantissime possibilità di giocare dall’inizio». Parole che sollevano perplessità: se così fosse, sarebbe disilluso il “consiglio” arrivato dal club di porre fine all’alternanza tra i pali, evidenziato come uno dei motivi per cui la difesa ha perso la solidità dell’ultima stagione.

Inzaghi ha poi allargato il discorso affrontando le problatiche e i temi del momento: «Da tutti bisogna aspettarci di più, compreso dal sottoscritto. Dybala? È un anno e mezzo in cui tutti lavorano in un’unica direzione e quella è stata una scelta condivisa. L’allenatore dipende dai risultati, se non arrivano tutti siamo in discussione ma questo lo so e l’ho sempre saputo». Chiusura su Lautaro: «Stamani ha fatto un esame dove non si è evidenziato nulla. Ha chiuso la partita affaticato, oggi farà un allenamento parziale e vedremo quali saranno le sue condizioni. Idem per Gagliardini, mentre Lukaku e Brozovic non ci saranno. Ci attendono 11 partite ogni tre giorni e, per quanto mi riguarda, spero di affrontarle con la rosa più possibile al completo».