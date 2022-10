L'Inter si aggrappa a Lautaro Martinez per la Champions

MILANO - La voglia di scendere in campo contro il Barcellona non manca a Lautaro Martinez, per un faccia a faccia con Lewandowski e per ritrovare il gol che in Champions a San Siro manca da tre anni: sembrava però impossibile, visto il problema al flessore sinistro. Gli esami però hanno aperto uno spiraglio, escludendo lesioni: a questo punto la scelta va pensata con attenzione, visto che l'Inter è attesa da numerosi impegni da qui fino a metà novembre e mettere a repentaglio la presenza costante di Lautaro non sarebbe una scelta saggia. Intanto, ieri, l'argentino è stato provato con Correa, che lì davanti è l'unico ad avere il posto assicurato: stamattina si sciolgono gli ultimi nodi e se Lautaro dovesse sentirsi ancora indietro o imballato, toccherebbe a Dzeko andare a far coppia con il Tucu.