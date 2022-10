Inter, Inzaghi rischiatutto. Se crolla occhio a Chivu

MILANO. È la notte della verità per Simone Inzaghi. I bonus - nonostante le conferme di facciata - sono finiti con la Roma. Stasera con il Barcellona serve la scossa dopo una stagione iniziata con 5 sconfitte (4 in campionato, dove l’Inter è virtualmente fuori dall’Europa e a 8 punti dalla vetta) e 1 in Champions contro il Bayern quando il povero Onana venne bersagliato dalle conclusioni dei tedeschi. Col Barça servono punti e una prestazione da Inter: nel caso arrivasse un’altra sconfitta, ma di misura, probabilmente l’ultimo appello sarebbe sabato a Reggio Emilia con il Sassuolo ma, pure in questo caso, l’orizzonte dell’allenatore sarebbe molto limitato.

Lo scenario peggiore porta al crollo col Barça sotto gli occhi dei 72mila tifosi che stasera proveranno a spingere l’Inter oltre l’ostacolo. In questo caso, anche se nessuno all’Inter se lo augurano, sarebbe necessario dare un elettroshock a tutto l’ambiente. Pronto all’uso c’è Cristian Chivu, allenatore della Primavera. Nel suo biglietto da visita il campionato vinto nell’ultima stagione da underdog ma pure l’inizio disastroso di questa, come prova pure l’1-6 rimediato dal Barça in Youth League. Considerato che però già sabato si gioca, sarebbe probabilmente inevitabile una soluzione ponte. Più ambizioso il ticket che porta a Dejan Stankovic, che però dovrebbe firmare per la Samp.