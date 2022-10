Inter, con il Sassuolo hai un solo risultato. O sarà finita

MILANO - Difficile definire il successo col Barcellona una semplice aspirina buona per superare il mal di testa delle ultime settimane. No, la vittoria in Champions contro i catalani non può che aver avuto un peso importante all’interno dello spogliatoio dell’Inter alle prese con le turbolenze di un avvio di stagione negativo, lontano dalle prospettive estive. L’Inter contro il Barcellona ha giocato una gara attenta, diversa da quelle disputate in precedenza e per certi versi lontana dall’idea di calcio dello stesso Simone Inzaghi che si è dimostrato bravo a ritrovare la retta via dopo alcune scelte per lo meno discutibili, accettando di affrontare gli spagnoli con un gioco meno aggressivo. L’Inter vincendo ha tenuto aperte le speranze di poter approdare agli ottavi di Champions - obiettivo che rimane complicato, ma perdendo martedì a San Siro il percorso sarebbe terminato dopo sole tre partite - ha cancellato molte polemiche e ha ritrovato diversi giocatori che fino alla partita in Europa erano lontani dal loro rendimento abituale. Tutto bello quindi? Tutto superato? Certo che no, o per lo meno molte risposte in questo senso arriveranno oggi dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, un campo che in passato ha relegato ai nerazzurri amarezze e polemiche (come non ricordare la contestazione dei tifosi nel 2015 con Guarin e Icardi a litigare a fine gare sotto il settore ospiti), ma anche svolte importanti, una anche in chiave scudetto come successo il 28 novembre 2020 con un 3-0 che rilanciò la squadra di Conte che in quella partita cambiò anche atteggiamento tattico.

Rimanere in corsa La domanda che tutti i tifosi - e non solo - dell'Inter si fanno, è dunque una: la vittoria con il Barcellona avrà portato una vera svolta o sarà stata l'esaltazione di una serata speciale? La gara di oggi in questo senso rappresenta sicuramente un bivio della stagione nerazzurra. Vincere permetterebbe all'Inter di definirsi probabilmente guarita dopo la crisi di inizio annata, di mantenere vive le chance di tornare in pieno lotta per la zona Champions e di conseguenza per lo scudetto e di presentarsi mercoledì al Camp Nou con altre consapevolezze, sapendo che un ko "onorevole" non rischierebbe di spingere di nuovo la squadra nel baratro delle scorse settimane. Viceversa, non raccogliere i tre punti lascerebbe inalterata la situazione in campionato, complicata dalle quattro sconfitte fin qui rimediate nelle prime otto giornate, aumentando probabilmente il gap con le prime già adesso importante considerando gli 8 punti di distacco da Napoli e Atalanta, ma anche i 5 da Milan e Lazio al quarto posto. Senza parlare di ciò che provocherebbe invece una sconfitta... Insomma, è evidente che l'Inter oggi abbia bisogno, in un modo o nell'altro, di tornare a Milano con una vittoria. Senza, all'8 ottobre, dovrebbe verosimilmente iniziare a fare i conti con un campionato di sofferenza, dicendo addio con grande anticipo ai sogni scudetto e di conseguenza all'obiettivo della seconda stella.