Inter, Inzaghi fa fuori Handanovic: "Onana ha dimostrato di essere titolare"

SASSUOLO - "Onana ha fatto bene, la partita che mi aspettavo, ha dato seguito alle prestazioni in Champions. E' un portiere di qualità che in due mesi ha dimostrato che si può giocare il posto tranquillamente con un grande campione come Handanovic. Chi giocherà con il Barcellona? Non mi sbilancio, anche oggi pensavo che De Vrij e Skriniar ci fossero poi ho pensato che non posso permettermi di perdere altri giocatori. Andiamo avanti con fiducia sperando che qualche giocatore torni al più presto perché sono e siamo in grande difficoltà". Sono le dichiarazioni di Simone Inzaghi nel post partita di Sassuolo-Inter, in merito al dualismo tra André Onana - oggi al suo debutto assoluto in Serie A - e Samir Handanovic.