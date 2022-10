Bastoni social, Pedri dopo Gavi e Barcellona ci ricasca!

MILANO - Un 3-3 pesantissimo in un Camp Nou infuocato: l'Inter conquista un punto e ora basterà battere il Viktoria Plzen per qualificarsi agli ottavi, in compagnia del Bayern Monaco, eliminando così la formazione di Xavi. Un match ad altissima tensione, incendiato dalle polemiche post partita di San Siro con i blaugrana fuirosi per la direzione di gara e non solo. Tra i tifosi, a scatenare la bufera sui social, è bastato un post di Bastoni con l’immagine allegata del difensore azzurro che trascina per il campo Gavi tenendolo per il bavero della maglietta. Un’immagine provocatoria, pubblicata per esaltare il carattere e la determinazione della squadra nerazzurra, ma che ha incontrato le feroci critiche sei sostenitori della squadra catalana sfociate anche in toni minacciosi condannati dalla compagna del difensore della Nazionale.