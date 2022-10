Inter, Acerbi e quello sfogo che richiama Vieri a Euro 2004

Dopo aver saltato l’ultima di Champions contro il Barça al Camp Nou, Acerbi ha ‘scalzato’ Bastoni e si è ripreso la titolarità nel 2-0 di campionato alla Salernitana. Una vittoria - targata Lautaro e Barella - che ha ridato fiducia a tutto il gruppo di Inzaghi e che è servita allo stesso difensore per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. "Dalle difficoltà della Lazio sono passato all'ultimo giorno all'Inter sapendo chi sono e sapendo che potevo aiutare i miei compagni - ha raccontato il difensore dell'Inter in zona mista - Dalla Lazio non sono andato via per i tifosi, ma perché, dopo l'episodio contro il Milan, mi hanno toccato la persona allora ho deciso di venire a Milano. Dico che sono molto più uomo io di tutti quelli che, a Roma, mi hanno puntato il dito contro".