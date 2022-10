Inter in vendita, Marotta ammette: "Tutto sopra di me. Zhang ha sempre pagato"

"L'Inter è in vendita". A sostenerlo è il Financial Times, che cita persone informate sulla vicenda, e aggiunge che Goldman Sachs e Raine Group sono stati incaricati dalla proprietà del club nerazzurro di trovare potenziali acquirenti. La ricerca sarebbe iniziata proprio in questi giorni e sia le due banche coinvolte che l'Inter non hanno rilasciato commenti, sostiene il quotidiano economico-finanziario britannico, per il quale Suning sarebbe pronto a versare nelle casse del club altri cento milioni per ripianare le perdite dell'ultimo bilancio e ha aperto alla ricerca di nuovi partner e alla possibilità di vendere una quota. Il gruppo Suning, del cinese Zhang Jindong, è proprietario dell'Inter dal 2016, quando entrò nel capitale liquidando Erick Thohir e Massimo Moratti. Attuale presidente è Steven Zhang, figlio del fondatore del colosso cinese.