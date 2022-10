"Non siamo da Scudetto": Lautaro Martinez apre il caso Inter

"Abbiamo preso ancora tre gol quindi per vincerne abbiamo dovuto farne quattro, e sono tanti. Ma siamo a tempo, l'importante è vincere e prendere punti perché ne abbiamo persi già tanti". Così Lautaro Martinez ha commentato sabato sera a Rai Sport la vittoria dell'Inter in casa della Fiorentina. L'attaccante argentino avrebbe poi acceso un dibattito in casa nerazzurra, tra i tifosi interisti, con alcune dichiarazioni particolari sulla corsa scudetto: "Lo Scudetto è ancora un obiettivo? No, perché abbiamo perso dei punti importanti quindi pensiamo solo a recuperare".