Inter, rimonta scudetto: i tre buoni motivi per crederci ancora

MILANO - Cinque vittorie e un pareggio (al Camp Nou) in 6 gare hanno cambiato il vento in casa Inter. Dalla depressione di settembre, al rilancio di ottobre. E adesso in tanti iniziano a credere che la rimonta... scudetto non sia utopia. Certo, il distacco dal Napoli è ampio (8 punti), ma il tempo può giocare in favore della squadra di Inzaghi chiamata però a un gran finale di 2022. Perché dopo il romantico incrocio di domani con Stankovic e "l’amichevole" in Champions col Bayern, arriveranno tre gare da non sbagliare: Juventus, Bologna e Atalanta. Se l’Inter eviterà fragorosi scivoloni, allora si potrà buttare nel 2023 con un entusiasmo diverso. E chissà che non possa contribuire anche la società, con un aiuto sul mercato. Di questo e del bilancio '21-22 (rosso di 140 milioni) parleranno oggi a margine dell'assemblea degli azionisti gli ad Marotta e Antonello, ma soprattutto il presidente Zhang, che ribadirà la sua posizione sul futuro della società: «Non sto parlando con nessuno, il club non è in vendita». Solo il tempo lo confermerà, ma intanto l'Inter torna a sognare la seconda stella.