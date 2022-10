Inzaghi, messaggio alla Juventus: “È la mia Inter migliore”

Inzaghi, le parole dopo Inter-Sampdoria

Il tecnico dell'Inter ha poi aggiunto: "Chiaramente il calendario bisogna guardarlo, da qui alla sosta abbiamo partite difficili. Calhanoglu sta facendo molto bene, come tutti i centrocampisti. Asslani sta crescendo ma dopo la gara contro la Roma, senza Brozovic, ho pensato di mettere lì Hakan perchè credo abbia tutte le qualità per farlo. Brozovic spero possa recuperare per domenica prossima, ma sarà un imbarazzo che mi farà felice. Di volta in volta sceglieremo i tre a centrocampo che daranno più garanzie". Infine, su Correa:"Il gol di Correa? Lui lo sa che ho fiducia in lui, quando sta bene ha sempre fatto cose importanti. E' un nazionale argentino, deve continuare a lavorare perchè sarà un valore aggiunto da qui alla fine".